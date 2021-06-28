Прага требует от Москвы отменить занесение Чехии в список "недружественных" России стран.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил послу РФ Александру Змеевскому дипломатическую ноту с заявлением, что Россия на международном уровне несет ответственность за взрывы на складе боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году.

Об этом сообщает издание Idnes.

Чешская сторона оценила убытки в размере 650 млн крон (примерно $30,5 млн или 25,5 млн евро).

Министерство внутренних дел подготовило законопроект о распределении компенсации за взрывы в Врбетице: 350 миллионов крон пойдут для муниципалитетов и региона и 300 миллионов для отдельных граждан. Деньги планируют направить на ремонт дорог, поврежденных взрывом боеприпасов.

Кроме этого, Смолек заявил российскому послу, что Прага требует от Москвы отменить занесение Чехии в список "недружественных" России стран.

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В ответ министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

После этого Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве. Это означает, что из страны вышлют еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

В то же время чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

В солидарность с Чехией страны Балтии и Словакия всего на прошлой неделе выслали семь российских дипломатов. Также это сделали и ряд других стран.

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Автор: Олег Давыгора