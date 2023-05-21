Президент обвинил во всем графики политиков.

Президент Украины Владимир Зеленский не смог встретиться со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулу да Силвой на полях саммита G7 в Японии. Глава государства обвинил во всем рабочие графики.

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга в Японии президент отметил, что встретился почти со всеми лидерами.

"Но у всех есть свои графики. Я думаю, из - за этого мы не смогли встретиться с бразильским президентом", - сказал он.

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На вопрос журналистки о том, разочарован ли он тем, что встреча не состоялась, Зеленский сказал: "Я думаю, это его разочаровало", имея в виду лидера Бразилии.

Позиция бразильского президента

Как сообщал УНИАН, ранее президент Бразилии выступил с предложением собрать группу нейтральных стран для установления мира.

Однако, в этом заявлении Лула да Силва также отметил, что в войне виновата как Украина, так и Россия. По его словам, решение о начале войны якобы было принято обоими государствами. Он раскритиковал поставки оружия в Украину.

Впоследствии в украинском МИД пригласили президента Бразилии посетить Украину, чтобы поближе познакомиться с российской агрессией. В ответ на это заявление лидер Бразилии решил отправить в Украину своего спецсоветника Селсо Аморима. Аморима посетил Украину 11 мая.

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