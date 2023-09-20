Фумио Кисида приезжал в Украину в марте, предположительно, ему показывали Бучу и другие места российских преступлений.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал членам Совета Безопасности ООН об ужасных чувствах, которые пережил во время своего визита в охваченную войной Украину.

Выступая с речью на заседании Совбеза, он заявил о "беспрецедентном кризисе" международного порядка, основанного на верховенстве права. По словам Кисиды, он "никогда не забудет тех ужасных чувств", которые пережил во время посещения Украины.

Кисида отметил, что агрессия России против Украины обострила беспокойство относительно господства беззакония во всем мире. Также японский политик подтвердил, что Токио имеет "решимость" в намерении поддерживать Украину.

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"Мы не должны допустить создания второй или третьей Украины", - заявил он, очевидно, намекая на разделение Кореи.

Также Кисида сказал, что "злоупотребление Россией правом вето" для препятствования принятию решений Совета Безопасности "не может быть принято международным сообществом".

Визит Кисиды в Украину

Действующий премьер Японии Фумио Кисида приезжал в Украину в конце марта текущего года. Как и в случае с другими визитами зарубежных государственных лидеров, этот также держался в секрете до момента прибытия в Украину.

Подробности программы визита особо не разглашались. Известно, что японский премьер встречался с Владимиром Зеленским и отдал дань памяти погибшим защитникам Украины. Обычно иностранные лидеры, приезжающие в Киев, также посещают Бучу или другие города и села вокруг столицы, пострадавшие во время российского вторжения. Было ли так в случае с Кисидой - не сообщалось.

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