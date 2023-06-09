По словам Каи Каллас, страны Альянса помогают нашему государству в той или иной мере.

Страны НАТО не обсуждают планы по отправке своих военных на территорию Украины.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, пишет err.ee. Она отметила, что страны Альянса помогают нашему государству в той или иной мере.

"Все государства оказывают ту или иную помощь Украине. Но ни одна страна не заявляла о своем желании вмешиваться в эту войну, отправлять на нее своих военных, я о таких планах не слышала", - сказала Каллас.

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Войска НАТО в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, ранее бывший генсекретарь НАТО Андерс фог Расмуссен заявил, что ряд стран-членов альянса могут разместить свои войска в Украине. По его словам, обращение Украины за такой военной помощью будет абсолютно законным. Расмуссен добавил, что на саммите в Вильнюсе страны НАТО должны предоставить Украине реальные гарантии безопасности.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что войск стран-членов НАТО на территории Украины не будет до завершения войны в нашем государстве. Более того, добавил дипломат, Украина и не просит об этом. Однако Киев призывает предоставлять оружие, чтобы мы сами освобождали наши земли.

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