Глава МИД заявил, что Украина не просит о введении иностранных войск, однако призывает предоставлять оружие, чтобы мы сами освобождали наши земли.

Войск стран-членов НАТО на территории Украины не будет до завершения войны в нашем государстве.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире шоу "Сніданок з 1+1" на телеканале "1+1 Украина".

"До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашего государства. Более того, мы этого не просим. Мы говорим, дайте оружие, мы сами с ними будем воевать", - ответил Кулеба.

Он добавил, что после вступления Украины в НАТО наши военные сами будут размещены в других странах Альянса для их обороны.

Комментируя предоставление Украине истребителей F-16 Глава МИД отметил, что это произойдет, но сначала надо организовать процесс обучения и решить другие моменты.

"Задумка была политическая в том, чтобы обучение началось уже в июне. Сейчас военные планируют, работают над тем, чтобы все это организовать, потому что это непростой процесс. Каждый день крепче становится авиационная коалиция, все будет. Я говорил и еще скажу, будут F-16. Надо просто решить все технические моменты", - рассказал Кулеба.

Иностранные войска в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, ранее в США и Латвии подтвердили присутствие на территории Украины их военных. При этом участия в боевых действиях они не принимают и занимаются другими делами.

Между тем, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен заявил, что у ряда стран-членов альянса может возникнуть желание разместить свои войска в Украине. Это, по его словам, возможно, если на саммите НАТО в Вильнюсе государства-члены, в частности США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности. Расмуссен добавил, что обращение Украины за такой военной помощью будет абсолютно законным.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал бессмысленным участие Украины в саммите НАТО в Вильнюсе, если по его итогам наше государство не получит четких сигналов относительно сроков вступления.

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