Она опровергла тезис, что якобы расширение НАТО не связано с волей стран.

Утверждение России о том, что расширение НАТО угрожает ее безопасности, является мифом. Альянс угрожает лишь империализму РФ.

Об этом заявила эстонская премьер-министр Кая Каллас в интервью ERR. Она подчеркнула, что вступление Эстонии в Североатлантический альянс было свободным выбором страны.

"Вступление в НАТО было свободным выбором нашего народа, а не, скажем так, навязанным со стороны. Здесь говорят о расширении НАТО как процессе, который как-то не связан с волей стран, но я это опровергаю", - пояснила политик.

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Кроме того, она охарактеризовала Россию как "последнюю колониальную державу, которая фактически пытается колонизировать и расширять свою империю". Каллас призвала к надлежащей реакции на войну с тем, чтобы не поощрять другие страны к ее применению.

"Если применение агрессии как инструмента окупается, потому что в результате у вас становится больше территорий, или больше активов, тогда другие страны, обладающие большей силой, также будут использовать этот инструмент", – считает она.

Россия и вступление Украины в НАТО

Осенью 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Впоследствии стало известно, что члены Альянса пришли к согласию относительно присоединения Украины, но только после войны.

В Кремле разразились угрозами и возмущением, комментируя вероятность вступления Украины в НАТО. Там снова заявили, что такой сценарий угрожает безопасности страны.

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