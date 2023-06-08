Расмуссен считает, что некоторые союзники по НАТО могут выступить за гарантии безопасности, чтобы избежать реальной дискуссии о стремлении Украины к членству.

Группа стран НАТО может захотеть разместить войска на Украине, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянсов в Вильнюсе.

Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен, пишет The Guardian.

Он предупредил, что даже если одна группа государств предоставит Украине гарантии безопасности, другие не допустят, чтобы вопрос о будущем членстве Украины в НАТО остался вне повестки дня в Вильнюсе.

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"Если НАТО не сможет договориться о четком пути вперед для Украины, существует явная вероятность того, что некоторые страны могут принять меры в индивидуальном порядке. Мы знаем, что Польша активно занимается оказанием конкретной помощи Украине. И я бы не исключал возможности того, что Польша будет действовать еще сильнее в этом контексте на национальной основе, а за ней последуют страны Балтии, возможно, включая возможность размещения войск на земле", - сказал Расмуссен.

Он сказал, что обращение Украины за такой военной помощью будет абсолютно законным.

"Я думаю, что поляки всерьез задумаются о том, чтобы войти и собрать коалицию желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе. Мы не должны недооценивать чувства поляков, поляки чувствуют, что Западная Европа слишком долго не прислушивалась к их предостережениям против истинно русского менталитета", - заявил Расмуссен.

Его предположение о том, что некоторые государства могут считать ставки достаточно важными, чтобы использовать свои собственные войска, можно рассматривать как предупреждение странам о том, что риски, в том числе угроза единству НАТО, возникнут не только в том случае, если Украине будет предоставлен быстрый путь в НАТО, членство или мощные гарантии безопасности. Германия по-прежнему опасается заходить слишком далеко, опасаясь, что это спровоцирует Россию.

Расмуссен заявил, что крайне важно, чтобы Украина получила письменные гарантии безопасности, желательно до саммита, но вне рамок НАТО. Они должны охватывать обмен разведывательными данными, совместные тренировки с Украиной, расширение производства боеприпасов, совместимость с НАТО и поставку вооружений, достаточных для сдерживания России от дальнейшего нападения.

Он сказал, что после медленного старта за этими идеями теперь нарастал импульс, в том числе во Франции, но предупредил, что гарантий безопасности будет недостаточно.

Расмуссен считает, что некоторые союзники по НАТО могут выступить за гарантии безопасности, чтобы избежать реальной дискуссии о стремлении Украины к членству.

"Они надеются, что, предоставив гарантии безопасности, смогут избежать этого вопроса. Я не думаю, что это возможно. Я думаю, что вопрос НАТО будет поднят на саммите в Вильнюсе. Я разговаривал с несколькими восточноевропейскими лидерами, и есть группа хардкорных восточно-центральноевропейских союзников, которые хотят, по крайней мере, ясного пути для Украины к членству в НАТО", - добавил бывший генеральный секретарь.

Он сказал, что история показала, что опасно оставлять Украину в приемной НАТО на неопределенный срок. Даже если на саммите в Вильнюсе не удастся сделать приглашение Украине вступить в НАТО, можно сослаться на возможность направления приглашения в Вашингтоне в следующем году. По его словам, этот путь к членству должен исключать установление предварительных условий, таких как план действий по членству в НАТО, что ни Швеция, ни Финляндия не обязаны принимать в рамках своего пути членства.

"Все, что меньше этого, было бы разочарованием для Украины", - уверен Расмуссен.

Он отверг аргумент о том, что Украине не может быть предложен путь к членству в НАТО до окончания войны, заявив, что это даст Путину право вето.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Владимир Зеленский считает бессмысленным участие Украины в саммите НАТО в Вильнюсе, если по его итогам у страны не будет конкретных сигналов по срокам вступления.

Украина не сможет присоединиться к НАТО в ближайшее время. Такое мнение высказал британский министр обороны Бен Уоллес. Он отметил, что сейчас есть разногласия относительно пути Украины в Альянсу.