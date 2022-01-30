Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон констатирует, что ситуация на границе Украины становится все более тревожной.
Об этом глава британского правительства сообщил в Twitter.
"Ранее на этой неделе начальники наших оборонных структур проинформировали меня о ситуации на границе Украины. Картина становится все тревожнее - я продолжаю призывать Россию к переговорам и избегать опрометчивого и катастрофического вторжения", - написал Джонсон.
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Как сообщал УНИАН, ранее Борис Джонсон заявил, что Великобритания рассматривает возможность значительного размещения войск, военных кораблей и истребителей в Восточной Европе, чтобы противостоять враждебности России в отношении Украины.
По его словам, на следующей неделе он представит военным начальникам НАТО свое предложение по усилению военного присутствия.