США заявили о возвращении в Совет ООН по правам человека.
Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен в видеопослании к участникам 46-й сессии Совета, передает DW.
По его словам, США подадут заявку на членство в Совете на период с 2022 по 2024 годы.
"Мы смиренно просим все страны-члены ООН о поддержке нашего стремления к возвращению в Совет", - заявил Блинкен.
Вместе с тем он отметил, что новая администрация США частично разделяет критику в адрес Совета, которую высказывало предыдущее руководство страны при экс-президенте Дональде Трампе. В частности, речь идет о якобы предвзятом отношении Совета к Израилю.
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В то же время США намерены убедиться, что страны-члены Совета ООН соответствуют "высоким стандартам" в области прав человека.
Совет ООН по правам человека: что известно
- Совет ООН по правам человека в 2006 году пришел на смену Комиссии ООН по правам человека, существовавшей с 1946 года. Участниками Совета являются 47 стран, которых избирает Генеральная ассамблея ООН на три года, они не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий.
- США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека в 2018 году. Трамп раскритиковал этот межправительственный орган за отношение к Израилю и отсутствие реформ.
- Ранее Соединенные Штаты уже бойкотировали Совет ООН по правам человека. Это длилось три года при президенте Джордже Буше-младшем.
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