США вышли из Совета ООН по правам человека при Дональде Трампе в 2018 году.

США заявили о возвращении в Совет ООН по правам человека.

Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен в видеопослании к участникам 46-й сессии Совета, передает DW.

По его словам, США подадут заявку на членство в Совете на период с 2022 по 2024 годы.

"Мы смиренно просим все страны-члены ООН о поддержке нашего стремления к возвращению в Совет", - заявил Блинкен.

Вместе с тем он отметил, что новая администрация США частично разделяет критику в адрес Совета, которую высказывало предыдущее руководство страны при экс-президенте Дональде Трампе. В частности, речь идет о якобы предвзятом отношении Совета к Израилю.

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В то же время США намерены убедиться, что страны-члены Совета ООН соответствуют "высоким стандартам" в области прав человека.

Совет ООН по правам человека: что известно

Совет ООН по правам человека в 2006 году пришел на смену Комиссии ООН по правам человека, существовавшей с 1946 года. Участниками Совета являются 47 стран, которых избирает Генеральная ассамблея ООН на три года, они не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий.

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека в 2018 году. Трамп раскритиковал этот межправительственный орган за отношение к Израилю и отсутствие реформ.

Ранее Соединенные Штаты уже бойкотировали Совет ООН по правам человека. Это длилось три года при президенте Джордже Буше-младшем.

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Автор: УНИАН