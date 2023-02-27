Европейские политики слишком деликатны в своих высказываниях о Венгрии.

Европейские политики слишком корректно высказываются о Венгрии, которую нужно чаще критиковать за ее позицию по российскому вторжению в Украину. Об этом заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова во время публичных дебатов на платформе Café Evropa, пишет Euractiv.

"Мы наблюдаем излишне скользкую корректность со стороны европейских политиков", — заявила она.

По мнению Юровой, правительство Венгрии нужно критиковать чаще, в особенности из-за его позиции в отношении российского вторжения в Украину.

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Также вице-президент Еврокомиссии подтвердила, что исполнительные органы Евросоюза намерены продолжать судебный процесс в связи с нарушением принципов верховенства права в Венгрии.

Позиция Венгрии по войне в Украине

В первые дни после российского вторжения в Украину Венгрия выступила с формальным осуждением действий Москвы. Однако затем Будапешт начал затягивать введение общеевропейских санкций против агрессора, цинично требуя для себя поблажек. Время от времени правительство Орбана угрожало блокировать антироссийские санкции.

Венгрия отказалась помогать Украине оружием. Однако этим дело не ограничлось и Будепешт запретил другим странам провозить по венгерской территории оружия для Украины.

До сегодняшнего дня Венгрия не прекращает демонстративно поддерживать связи с Россией и Беларусью. Это подается под видом, что сотрудничество с агрессором поможет остановить войну.

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