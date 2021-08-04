В отдельных регионах страны температура воздуха достигает 45 градусов

Масштабные лесные пожары продолжают бушевать в Греции. Береговой охране пришлось срочно эвакуировать жителей острова Эвбея.

Об этом сообщает издание Ekathimerini.

В отдельных регионах страны температура воздуха достигает 45 градусов, что осложняет борьбу с возгораниями.

Береговой охране Греции пришлось эвакуировать 85 человек с острова Эвбея. Огонь выгнал людей на берег, где они ждали спасения.

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Как сообщал Погода УНИАН ранее, из-за распространения огня власти Греции начали эвакуацию пригорода Афин Варимбомби.

По данным издания ekathimerini, накануне в Греции зафиксировали рекордную для страны температуру: +47,1°. В городе Лангадас, недалеко от Салоников на севере Греции, во вторник была зафиксирована самая высокая температура в стране - 47,1 градуса по Цельсию.

По данным метеорологов, жара не отступит еще долго.

Автор: Анастасия Горбачева