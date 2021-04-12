Во время тушения огня погиб один пожарный, еще двое пострадали.

В Санкт-Петербурге загорелось историческое здание фабрики "Невская мануфактура".

Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает DW.

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Как сообщается, горит 4 этажа из шести. Уже произошло обрушение кровли и межкомнатных перекрытий.

При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали и госпитализированы с ожогами 40-50 % поверхности тела.

Пожару присвоен пятый, максимальный ранг сложности.

По данным издания, на месте пожара работают более 300 человек личного состава и 69 единиц техники, задействован также вертолет.

По данным Telegram-канала "Лентач", площадь пожара на "Невской мануфактуре" составляет 10 тысяч квадратных метров.

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Автор: Екатерина Лиманская