В Санкт-Петербурге загорелось историческое здание фабрики "Невская мануфактура".
Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает DW.
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Как сообщается, горит 4 этажа из шести. Уже произошло обрушение кровли и межкомнатных перекрытий.
При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали и госпитализированы с ожогами 40-50 % поверхности тела.
Пожару присвоен пятый, максимальный ранг сложности.
По данным издания, на месте пожара работают более 300 человек личного состава и 69 единиц техники, задействован также вертолет.
По данным Telegram-канала "Лентач", площадь пожара на "Невской мануфактуре" составляет 10 тысяч квадратных метров.
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