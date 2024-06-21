У зарубежных разведчиков есть конкретные доказательства причастности России.

К крупному пожару на металлургическом заводе Diehl Metall Applications в Берлине, который произошел в начале мая, причастна Россия. Об этом сообщает Bild со ссылкой на свои источники.

"По данным Bild, одна из иностранных разведок проинформировала спецслужбы ФРГ, что пожар был результатом российского саботажа. У зарубежных разведчиков есть конкретные доказательства причастности России", - пишет издание.

Как пишет Bild, сейчас власти Германии изучают эти данные.

Видео дня

Как отмечает издание, неясно, почему был выбран именно металлургический, а не военный завод. Возможно, целью была именно столица Германии.

Пожар на заводе Diehl Metall Applications в Берлине

В начале мая на юге Берлина произошёл масштабный пожар. Загорелся металлургический завод Diehl Metall Applications, над частью города поднялось облако ядовитого дыма.

Концерн Diehl, которому принадлежит завод, производит в том числе системы ПВО Iris-T для Украины. Но на берлинском заводе их не делали, там обрабатывали металлы, например, для автомобилей.

Россия активизирует диверсионную деятельность в Европе

За последние недели в Европе увеличилось количество диверсий, в которых обвиняют Россию - глушение сигналов GPS и срыв коммерческого авиасообщения в Эстонии, убийство польского пограничника, нападение на российского политического диссидента в Литве, хакерская атака на крупные больницы в Лондоне, несколько эпизодов с поджогами в разных странах НАТО.

В то же время такие провокации трудно обнаружить и предсказать заранее, а четких правил ответа на них просто не существует.

Вас также могут заинтересовать новости: