Сообщалось, что в результате пожара погибли гражданские.

Пожар в лагере беженцев в Рафахе связан с детонацией склада с оружием ХАМАС, который был там размещен. Такие факты подтверждаются в ходе расследования, пишет Bild.

Известно, что в воскресенье израильские ВВС во время атаки уничтожили в секторе Газа высокопоставленных командиров ХАМАС, а именно Ясина Рабиа и Халеда Нагара. После удара в палаточном лагере произошел масштабный пожар. Тогда Министерство здравоохранения в секторе Газа, которое контролирует ХАМАС, сообщало, что погибло 45 человек.

Однако теперь появляется больше доказательств того, что трагедия произошла не из-за атаки Израиля, а из-за детонации боеприпасов на складе ХАМАС.

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По словам представителя израильской армии Даниэля Хагари, ВВС применяли две небольшие высокоточные бомбы с 17 килограммами взрывчатки, поэтому использование двух небольших высокоточных бомб не могло вызвать такого сильного пожара. Сейчас расследуется возможность вторичных взрывов.

"Запись перехваченного телефонного разговора двух жителей Газы также подтверждает, что взрывы произошли на секретном складе оружия ХАМАС", - добавили в Bild.

Атака на командиров ХАМАС - что известно

Как писал УНИАН, такой удар произошел 26 мая, в результате чего были уничтожены два командира ХАМАС. Они были ответственны за теракты на Западном берегу реки Иордан.

Известно, что были убиты командиры штаб-квартиры ХАМАС на Западном берегу реки Иордан и еще один высокопоставленный чиновник террористической группировки. Тогда в израильской армии заявили, что удар был нанесен на основе "точных разведывательных данных".

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