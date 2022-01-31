Сейчас Россия переместила в Беларусь около 5 тысяч военнослужащих с баллистическими ракетами малой дальности, специальными силами и противовоздушными батареями.

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Российская Федерация может увеличить силы в Беларуси у границы Украины. В начале февраля Кремль может стянуть к границам до 30 тысяч военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Томас-Гринфилд заявила на заседании Совета Безопасности ООН, которое посвящено угрозам международному миру и безопасности из-за стягивания российских войск у границ Украины.

Посол сказала, что Россия переместила в Беларусь около 5 тысяч военнослужащих с баллистическими ракетами малой дальности, специальными силами и противовоздушными батареями. Однако количество военных может увеличиться.

"Мы видели доказательства, что Россия намерена расширить это присутствие до более чем 30 тысяч военных у границы Беларуси с Украиной, на расстоянии менее чем двух часов на север от Киева в начале февраля", - подчеркнула посол.

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Российские военные в Беларуси: что известно

Как уже сообщал УНИАН, 17 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в феврале у белорусских границ с Польшей и Украиной пройдут оперативные совместные учения вооруженных сил России и Беларуси.

При этом Лукашенко добавил, что Украина наращивает силы у белорусской границы.

По словам Лукашенко, учения должны быть "солидными", а их целью должна стать "отработка определенного замысла", как он выразился, в противостоянии с силами Запада ("Прибалтика и Польша") и "Юга" (Украина).

27 января Россия завершила перебазирование с Дальнего Востока в Белоруссию истребителей Су-35. Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что Россия направляет на маневры в Белоруссию 12 истребителей Су-35.

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