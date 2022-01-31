Российский представитель, в частности, не захотел, чтобы будущее заседание Совбеза Организации проходило в открытом режиме.

Российская Федерация пыталась сорвать инициативу Соединенных Штатов Америки обсудить на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций наращивание российских войск возле Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, представитель РФ в ООН Василий Небензя призвал всех членов Совета безопасности ООН не поддерживать заседание, созванное Соединенными Штатами и посвященное угрозам международному миру и безопасности.

В частности, российская делегация потребовала в начале заседания принять участие в так называемом "процедурном голосовании" по обсуждению скопления российских войск у границ Украины.

Предложение Небензи не было поддержано Советом безопасности ООН в соответствии со статьей 27 Устава ООН, согласно которой решения по вопросам процедуры считаются одобренными, если за них проголосовало не менее девяти членов Совета безопасности. Так, за проведение заседания проголосовали 10 членов, против – два и воздержались – три.

Вместо этого Небензя предложил провести заседание Совета безопасности ООН 17 февраля для обсуждения седьмой годовщины с даты принятия комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Читайте такжеВ НАТО нет уверенности относительно планов России по вторжению в Украину – СтолтенбергТакже российский представитель выступал против того, чтобы заседание проходило в открытом режиме.

Напомним, США созвали заседание Совета безопасности ООН из-за наращивания войск РФ возле Украины.

По мнению постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при ООН Линды Томас-Гринфилд, страны-члены Совета безопасности ООН (пять постоянных и 10 непостоянных) должны тщательно изучить факты и рассмотреть, что поставлено на карту для Украины, для России и Европы, а также относительно ключевых обязательств и принципов международного порядка на тот случай, если Россия в дальнейшем еще глубже вторгнется в Украину.

Россия осенью 2021 года обострила ситуацию на границе с Украиной – стянула много военных и техники. Украина и ряд стран Запада заговорили о том, что РФ может пойти на вторжение.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в конце января этого года утверждал, что полномасштабное наступление России на Украину физически невозможно.

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