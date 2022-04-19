Это первый такой случай, когда на церемонию чествования не были приглашены официальные представители союзников или, в случае Советского Союза, его государств-преемниц.

В этом году церемония к 77 годовщине освобождения нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии 15 мая пройдет без участия послов России и Беларуси, которых попросили не приезжать.

Об этом сообщил глава австрийского комитета Маутхаузена (MKÖ) Вилли Мерни, пишет Der Standard.

Он отметил, что из-за войны России против Украины участие в церемонии представителей России и Беларуси, "было бы несовместимым с "клятвой Маутхаузена" выживших заключенных и ценностями мира и свободы". Однако, на церемонию все же будут приглашены родственники заключенных и профильные организации из РФ и Беларуси.

По его словам, это наверное первый такой случай, когда на церемонию чествования не были приглашены официальные представители союзников или, в случае Советского Союза, его государств-преемниц. Вилли Мерни также предположил, что в церемонии примут участие делегации Украины и других страны, однако никого специально не спрашивали.

"Огромные жертвы, которые принес СССР в совместной с союзниками в борьбе против национал-социализма и вклад в освобождение многих концлагерей не будут забыты во все времена, это неотъемлемая часть истории нашего континента. Однако что касается войны России против Украины, учитывая неоправданно примененное насилие и серьезные нарушения прав человека, мы не можем удержаться от ее однозначного осуждения", - говорится в совместном заявлении MKÖ, организации Мемориал Маутхаузена и Международного комитета Маутхаузена.

Напомним, основанный в 1938 году Маутгаузен-Гузен был первым лагерем смерти, который нацистская Германия построила в оккупированной Австрии. До освобождения лагеря союзными войсками в 1945 году около 335 тыс. человек содержались там в условиях, которые привели к массовой гибели. Среди заключенных были критики нацизма, коммунисты, гомосексуалисты, польские интеллектуалы, испанцы и русские военнопленные.

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