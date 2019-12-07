Польша хочет купить у Австрии территорию бывшего нацистского лагеря смерти

Сегодня в районе бывшего лагеря смерти построены жилые дома и расположены офисы австрийских компаний.

Польское правительство хочет купить у Австрии территории бывшего нацистского лагеря смерти Маутгаузен-Гузен, где десятки тысяч поляков были убиты во время Второй мировой войны.

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Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ЕвроПравда. Сегодня в районе бывшего лагеря смерти построены жилые дома и офисы австрийских компаний. Правительство Польши говорит, что это не соответствует духу места, на котором они возведены.

По словам Моравецкого, Варшава предложила купить участок у Австрии, чтобы сохранить память о жертвах нацистского режима. "Мы не можем допустить, чтобы территории бывших лагерей смерти превратились в места, не достойные памяти", - заявил Матеуш Моравецкий.

С таким заявлением Моравецкий выступил в другом бывшем лагере смерти, Аушвице, куда накануне с первым визитом приехала немецкий канцлер Ангела Меркель.

Основанный в 1938 году Маутгаузен-Гузен был первым лагерем смерти, который нацистская Германия построила в оккупированной Австрии. До освобождения лагеря союзными войсками в 1945 году около 335 тыс. человек содержались там в условиях, которые привели к массовой гибели. Среди заключенных были критики нацизма, коммунисты, гомосексуалисты, польские интеллектуалы, испанцы и русские военнопленные.