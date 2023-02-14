Во время войны Украина продемонстрировала невероятную находчивость и показала, как можно интегрировать много боевых возможностей, чтобы адаптироваться к изменению динамики на поле боя.

В войне на истощение Российская Федерация не сможет продержаться дольше Украины. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

На брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-9"), которое состоялось в Брюсселе, генерал США подчеркнул, что в ходе войны Украина продемонстрировала невероятную находчивость и показала, как можно интегрировать много боевых возможностей, чтобы адаптироваться к изменению динамики на поле боя.

"Украинцы соединили несокрушимую волю с инновационными тактиками, что дало возможность освободить их страну", - сказал Милли.

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В то же время, по его словам, Россия ведет очень дорогую войну на истощение, а Украина "эффективно использует свои асимметричные преимущества для самозащиты".

"И самое важное асимметричное преимущество, которое у них есть, - это мужество, стойкость и тактические навыки... Эта война является чрезвычайно динамичной. Украина сегодня борется, проходит обучение и развивает будущие операции", - добавил Милли.

Он добавил, что Украина будет интегрировать современные виды западных бронетранспортеров, боевых машин пехоты и танков с исходным артиллерийским огнем для достижения "эффекта синхронизированных наземных маневров".

"Когда Россия ведет достаточно долгую войну, они (россияне) не смогут продержаться дольше украинского народа и группы союзников и партнеров, которые встретились сегодня", - отметил Милли.

Генерал США добавил, что цель США и союзников была определена высшим руководством этих стран. Она заключается в том, чтобы поддержать международный порядок, основанный на правилах. В частности, как сказал Милли, речь идет о порядке, когда отвергается идея, что крупные мощные государства могут нападать на меньшие государства, и что границы государств не могут меняться лишь путем применения агрессивной силы.

Он напомнил, что Украина не оставалась один на один в войне с Россией, и об этом свидетельствует сегодняшняя встреча представителей 54 стран в формате "Рамштайн". Милли заверил в дальнейшей поддержке Украины.

Встреча в формате "Рамштайн-9" - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 февраля, после заседания в формате "Рамштайн-9" министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что украинцы размышляют над возможностью проведения наступления весной, которая наступит уже через несколько недель, а потому союзники должны многое сделать для Украины.

Он отметил, что в настоящее время грандиозное задание заключается в том, чтобы собрать вместе все виды вооружения, которые уже были обещаны Украине. В частности, речь идет о боевых машинах пехоты Bradley, боевых бронированных машинах Stryker, боевых машинах пехоты Marder и CV-90, бронетранспортерах M113, артиллерии и список этим не исчерпывается.

Кроме того, как сказал Остин, необходимо подготовить украинских военных к использованию этих видов вооружений, а также обеспечить обслуживание всех этих систем и доставить их на линию фронта.

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