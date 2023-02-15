В администрации Байдена уже не возражают против ударов по Крыму с использованием американской техники.

США переоценили риски использования Россией ядерного оружия. В Белом доме считают, что РФ не пойдет на такой шаг и уже не возражают против ударов по Крыму с применением техники и боеприпасов американского производства.

Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью изданию "Настоящее время". Он сказал: "Мы слишком переоценили риски эскалации со стороны России с использованием ядерного оружия. Из-за этого [мы] принимали решения о поставках постепенно, вместо того чтобы сказать Украине: "Вот все, что вам нужно, и скоро дадим еще". А сейчас Белый дом все более уверен, что Россия ядерное оружие использовать не будет. Я лично в этом убежден. А Белый дом, например, уже даже не против ударов украинской армии по российским объектам в Крыму".

Как сообщил Ходжес, США дали ясно понять, что последствия применения ядерного оружия будут катастрофическими. Китай тоже сказал России не делать этого, ведь ядерный удар не даст никакого преимущества на поле боя. Вероятно, кремлевский диктатор прислушался к заявлениям двух ведущих стран мира.

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"Я думаю, что Путин — это зло, но он не сумасшедший, и он не самоубийца. Вспомните, как во время пандемии он сидел за столом в десяти метрах от ближайших советников. Это не похоже на человека, который жить не хочет", — подытожил Ходжес.

Ядерная угроза со стороны России: актуальная информация

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что Путин не готов идти на риски, поэтому ядерная эскалация в войне против Украины маловероятна. Эти угрозы РФ использовала для запугивания Запада.

В разведке Норвегии 14 февраля заявили: "Кремль сознательно создает неопределенность насчет готовности России применить ядерное оружие. Если конфликт перерастет в региональную войну с участием НАТО, Россия может применить ядерное оружие на том основании, что война грозит существованию России. В таком случае возможно так называемое демонстративное применение тактического ядерного оружия".

В тот же день корабли Северного флота РФ впервые с момента распада СССР вышли в море с тактическим ядерным оружием на борту. Разведка Норвегии полагает, что в связи с расходом трех четвертей ракет в Украине "нестратегическое ядерное оружие будет играть более заметную роль в региональной обороне" России, пока агрессор не восстановит арсенал высокоточного оружия большой дальности.

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