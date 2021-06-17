Статистики объясняют это послаблениями ограничений после первого локдауна в Германии в мае прошлого года.

В марте 2021 года уровень рождаемости в Германии достиг рекордного показателя за последние 20 лет – в течение месяца родилось почти 66 тысяч малышей.

Об этом со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство Германии сообщает DW. Последний раз количество новорожденных превышало отметку в 65 тысяч в марте 1998 года.

Статистики объясняют это послаблениями ограничений после первого локдауна в Германии в мае прошлого года. Рост уровня рождаемости наметился уже в феврале 2021 года. А вот в начале года показатели оставались неизменными по сравнению с прошлым годом. Это позволяет утверждать, что сам по себе локдаун не вызвал беби-бум.

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Сейчас государственное ведомство обнародовало лишь предварительные цифры. Уточненные данные появятся в июле.

Ранее сообщалось, что с 7 июня в Германии начали вакцинировать против коронавируса всех желающих. Любой человек в возрасте от 16 лет имеет право на вакцинацию.

37% взрослого населения Германии уже получили первый укол. Полностью вакцинированы более 11%.

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Автор: Дмитрий Захаров