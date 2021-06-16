Сначала в рамках расследования отозвали четырех немецких солдат.

Германия отозвала взвод из миссии НАТО в Литве из-за сообщений в Der Spiegel о расистском и антисемитском поведении военных, а также сексуальном насилии.

Об этом пишет BBC News.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер в Twitter отметила, что проступок будет "осужден со всей строгостью".

Сначала в рамках расследования отозвали четырех немецких солдат.

Читайте такжеНАТО должна соблюдать обещания в отношении Украины - президент ЛитвыРечь идет о вечеринке в одном из отелей Литвы в конце апреля. Ряд военнослужащих подозревают в угрозах, насилии, съемке инцидента сексуального насилия в отношении другого солдата, а также в исполнении антисемитских песен.

Позже появились отдельные обвинения в сексуальном и расовом насилии во взводе, а некоторые военные сообщили, что несколько человек пели песню в честь дня рождения Адольфа Гитлера 20 апреля.

"Проступки некоторых солдат в Литве – это пощечина всем, кто изо дня в день служит в рядах немецкой армии ради безопасности страны", – отметила Крамп-Карренбауер.

Она добавила, что весь взвод выведут "немедленно", и что все расследования будут проводить в Германии. Накажут также тех, кто знал о преступлениях и молчал.

Войска находились в Литве в рамках усиленного передового присутствия миссии НАТО, которая обучает местных военных средствам сдерживанию русских на восточноевропейской границе.

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Автор: Яна Ставская