По словам активистки, только в Telegram за ночь она получила около 700 сообщений с угрозами.

Журналистка и активистка Ирина Земляна получает угрозы от сотен россиян после акции 9 мая в Варшаве с искусственной кровью и послом России в Польше Сергеем Андреевым.

Об этом она рассказала в эфире Громадського радіо.

"Сейчас я переживаю атаку, угрозы найти меня и убить от россиян. За ночь только в Telegram я получила около 700 сообщений. Угрожают мне во всех соцсетях", – отметила она.

Отмечается, что после акции Ирина Земляна была задержана польской полицией. Ее забрали в автозак прямо во время комментария в прямом эфире. Переписав личные данные, журналистку отпустили.

"Все мои данные, включая паспорт, номера телефонов, профили в соцсетях, были слиты в российские паблики", – сообщила Земляна.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 мая в Варшаве посла России в Польше Сергея Андреева облили искусственной кровью. Люди не дали послу возложить венок на мемориал, он покинул кладбище в сопровождении полиции под крики: "Фашисты!".

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