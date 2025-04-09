Республиканцы все чаще публично возмущаются и проявляют все больший скептицизм из-за политики Трампа.

Сенаторы-республиканцы все чаще публично возмущаются и проявляют все больший скептицизм из-за новых пошлин Дональда Трампа, высказывая опасения относительно последствий для экономики США.

Как пишет Associated Press, хотя на слушаниях в Сенате и в интервью с журналистами республиканцы постарались направить свою обеспокоенность на помощников и советников Трампа, это все равно было равносильно редкому их отходу от президента, которого они в остальном поддерживали.

Как отмечает издание, у них есть все причины для беспокойства: фондовый рынок уже несколько дней находится в состоянии нестабильного падения, и экономисты предупреждают, что эти планы могут привести к рецессии. В частности, стратегия Трампа может подорвать позиции американских производителей, которые в настоящее время зависят от таких материалов, как алюминий и сталь из Китая.

Видео дня

При этом, как отмечает AP, республиканцы предприняли "деликатный двухэтапный ход": сначала раскритиковали введение пошлин, а затем перешли к похвале экономическому видению президента. Лидеры республиканцев в Конгрессе, а также значительная часть законодателей подчеркнули, что Трампу нужно время для реализации своей стратегии. Они в основном отвергли идею ограничения полномочий Трампа в отношении пошлин, но очевидно, что среди рядовых республиканцев растет беспокойство по поводу того, что будет дальше, пишет AP.

"Кто платит эти высокие пошлины? Это будет потребитель. Я беспокоюсь об инфляционном эффекте. Я беспокоюсь, что если начнется торговая война, то рынки закроются для американских фермеров, скотоводов и производителей". – отметил сенатор-республиканец Стив Дейнс.

При этом неясные послания президента не позволяют законодателям понять, какие советники и помощники имеют влияние в Белом доме.

Сенатор Джон Кеннеди, республиканец из Луизианы, сказал, что, когда он получал звонки от бизнес-сообщества в своем штате, у него не было для них ответов, кроме как сказать им, что перспективы экономики неопределены. Кеннеди сказал, что сообщения от помощников президента часто были противоречивыми, даже когда он выражал поддержку долгосрочным целям Трампа.

Пошлины Трампа

С момента введения Трампом новых пошлин компании, входящие в индекс S&P 500, потеряли 5,8 трлн долларов рыночной стоимости. Американские фондовые фьючерсы также пятый день подряд падали.

При этом Трамп дал инвесторам неоднозначные сигналы о том, сохранятся ли пошлины в долгосрочной перспективе, назвав их "постоянными", но при этом похваставшись, что они оказывают давление на других лидеров, которые уже требуют переговоров.

9 апреля вступили в силу новые пошлины президента США Дональда Трампа в отношении десятков стран, включая 104%-ые пошлины на китайские товары. Это углубило глобальную торговую войну.

Вас также могут заинтересовать новости: