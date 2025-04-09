Трамп заявил, что США зарабатывают на пошлинах почти 2 млрд долларов в день.

Президент США Дональд Трамп заявил, что иностранные лидеры звонят ему и лебезят перед ним, чтобы уговорить его отменить пошлины. Как пишет CNN, на президентском ужине Национального республиканского комитета конгресса (NRCC) в Вашингтоне он заявил, что представители других стран "целуют его в зад", чтобы попытаться заключить сделку.

"Я говорю вам, эти страны звонят нам, целуют меня в зад. Они ужас как хотят эту сделку. "Пожалуйста, пожалуйста, сэр, давайте заключим сделку. Я сделаю всё, что угодно, сэр", - заявил Трамп.

При этом, отвечая на критику пошлин, Трамп заявил, что США зарабатывают на них почти 2 млрд долларов в день.

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"Мы получаем почти 2 миллиарда долларов в день от пошлин... И у нас очень хорошо получается заключать, как я их называю, индивидуальные сделки… Америка очень скоро снова станет очень богатой ", - заявил Трамп.

Трамп также заявил, что получает большее одобрение, чем любой президент США за первые 100 дней на своей должности.

"Мне кто-то сказал, что самый успешный месяц, первый месяц в истории - сейчас. Они говорят, что это самые успешные 100 дней в истории нашей страны. И я верю, что это так, и мы продолжим в том же духе", - резюмировал президент США.

Пошлины Трампа

СМИ писали, что Трамп потребовал от ЕС закупить американские энергоносители на сумму в 350 миллиардов долларов, чтобы США ослабили пошлины.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что почти 70 стран обратились к Соединенным Штатам Америки с просьбой помочь восстановить баланс в мировой торговле после введения пошлин.

8 апреля США официально внедрили пошлины против Китая в размере 104%, они начали действовать с 9 апреля.

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