Отмечается, что данное решение президента США усугубляет торговую войну.

Вступили в силу новые пошлины президента США Дональда Трампа в отношении десятков стран, включая 104%-ые пошлины на китайские товары. Это углубило глобальную торговую войну.

Издание The Guardian пишет, что раунд так называемых "ответных" пошлин на импорт в США стал результатом того, что карательные меры Трампа пошатнули мировой торговый порядок, вызвали опасения рецессии и привели к резкому падению акций на мировых рынках.

Пошлины Трампа - главные новости

С момента введения Трампом пошлин 2 апреля компании, входящие в индекс S&P 500, потеряли 5,8 трлн долларов рыночной стоимости. После короткой передышки возобновилась распродажа на азиатских рынках. Так, японский индекс Nikkei упал более чем на 3%, а южнокорейская вона опустилась до 16-летнего минимума. Американские фондовые фьючерсы также пятый день подряд падали.

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Трамп почти удвоил пошлины на китайский импорт, которые на прошлой неделе были установлены на уровне 54%, в ответ на контрпошлины, о которых Пекин объявил на прошлой неделе. Китай поклялся "бороться до конца" из-за того, что он считает шантажом.

Трамп дал инвесторам неоднозначные сигналы о том, сохранятся ли пошлины в долгосрочной перспективе, назвав их "постоянными", но при этом похваставшись, что они оказывают давление на других лидеров, которые уже требуют переговоров.

"У нас много стран, которые хотят заключить сделки", - сказал он.

На другом мероприятии он сказал, что ожидает, что Китай также будет добиваться соглашения.

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