По словам премьер-министра Испании, торговая война не отвечает никаким интересам.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Европейский Союз пересмотреть свои отношения с Китаем из-за решения США установить пошлины для большинства стран. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Санчеса, после того, что президент США Дональд Трамп сделал с мировой торговлей, Европа должна быть готова к поиску других новых партнеров и открывать новые рынки.

Он добавил, что ситуация с США свидетельствует о том, что все должны адаптироваться, поэтому Европа должна изменить свою позицию в отношении Китая, а Китай свое отношение к Европе.

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"Торговая война не отвечает ничьим интересам. Никто не выигрывает от торговой войны. Каждая страна проигрывает, особенно рабочие и средний класс", - подчеркнул премьер-министр Испании.

В Bloomberg напомнили, что 11 апреля Санчес приедет с визитом в Пекин и встретится с президентом Китая Си Цзиньпином. Таким образом политик станет первым европейским главой правительства, который встретится с китайским лидером после того, как Трамп ввел новые пошлины.

"Хотя поездка была организована еще до того, как было объявлено о пошлинах, дальнейшие потрясения привлекли внимание к этой встрече", - отметили в издании.

Санчес добавил, что месседж ЕС относительно переговоров о торговых пошлинах с США заключается в том, что страны-члены будут работать объединенно, пропорционально и быстро реагировать.

Пошлины Трампа - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, как иностранные лидеры унижаются перед ним, чтобы избежать пошлин. В частности он заявил, что представители других стран "целуют его в зад", чтобы попытаться заключить сделку.

Также сообщалось, что американский лидер ввел 104% пошлины против Китая. Известно, что новые жесткие тарифы вступили в силу и начнут действовать с 9 апреля.

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