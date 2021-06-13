Жительницу Чечни Халимат Тарамову, которая сбежала от семьи из-за сексуальной ориентации, вернули домой.
Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев, пишет Грозный-Информ.
По его словам, между девушкой и руководителем аппарата омбудсмена состоялась "доверительная беседа".
Издание пишет, что в кризисный центр девушка попала случайно, "попав под влияние подруг". Сейчас она "чувствует себя в безопасности".
Читайте такжеБелорусы призвали Путина убираться вон из их страны (фото)"Халимат опровергает страшные слухи и различные сообщения, связанные с ней. Повторюсь, что девушка находится в хорошем расположении духа, каких-либо жалоб на состояние здоровье и условия ее проживания она не имеет", - рассказал Нухажиев.
Побег Халимат Тамаровой
В Дагестане полиция забрала из кризисной квартиры жительницу Чечни, которая сбежала от семьи из-за сексуальной ориентации.
По информации СМИ, это дочь соратника Рамзана Кадырова.
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