Дети вломились в чужой дом, захватили оружие и открыли огонь по приехавшим правоохранителям.

Двое детей сбежали из интерната и устроили перестрелку с полицией на одной из улиц Делтоны во Флориде.

В округе Волуша 12-летнему Трэвису О'Брайену и 14-летней Николь Джексон предъявлены обвинения в совершении тяжкого преступления - покушении на убийство сотрудников правоохранительных органов первой степени, а также в вооруженном ограблении, пишет Daily Star.

Когда дети сбежали, власти особенно старались их разыскать, так как у мальчика инсулинозависимый диабет, но он при этом не взял с собой никаких лекарств.

Полицейские узнали от местных жителей, что те слышали нечто, похожее на звук разбитого окна. На месте офицеры обнаружили в одном из домов явные следы взлома, однако сразу входить не стали. Владельцы дома сообщили правоохранителям, что внутри есть оружие: АК-47, помповый дробовик, пистолет и 200 патронов.

Читайте такжеВ Мадриде нарушители карантина избили прибывших на вызов полицейскихИз жилища доносились громкие звуки. Оказалось, что мальчик и девочка вломились в дом и крушили все внутри. Затем они начали стрелять по прибывшим полицейским.

Правоохранители окружили дом. Сообщалось также, что девочка выходила из дома и угрожала убить одного из сержантов, а затем мальчик открыл огонь из АК-47.

При этом полиция не хотела стрелять в ответ и пыталась связаться с беглецами, подбросив внутрь мобильный телефон, однако все переросло в перестрелку.

Правоохранители открыли ответный огонь только после того, как девочка несколько раз выходила из гаража с помповым ружьем, направляла его на офицеров и отказалась бросить оружие.

В результате она была ранена в грудь и руку. Ей оказали неотложную помощь, по информации полиции, состояние девочки стабильное.

Местный шериф рассказал, что в интернат, откуда сбежали подростки, за последний год почти 300 раз вызывали полицию. Кроме того, в начале этого года дети, содержащиеся там, забили до смерти охранника.

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Перевод: Катерина Комолова