Польские власти не рекомендовали российскому послу возлагать цветы 9 мая в Варшаве.

В Польше называли "понятной" реакцию украинцев и украинок на посла России в Польше Сергея Андреева, который пытался возложить венок к монументу советским солдатам.

Об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Каминский

"Собрание противников российской агрессии против Украины, где каждый день совершается преступление геноцида, было законным. Эмоции участниц акции - украинок, мужья которых мужественно сражаются для защиты родины, понятны", - написал Каминский в своем Twitter.

Он отметил, что польские власти не рекомендовали российскому послу возлагать цветы 9 мая в Варшаве.

"Полиция разрешила послу благополучно покинуть место происшествия", - отметил Каминский.

Вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин во время пресс-конференции в Варшаве однако отметил, что нападение на представителя другого государства, даже если это посол страны, которая совершает агрессию против своих соседей, не является нормальным шагом.

Напомним, в понедельник, 9 мая, в Варшаве посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской. Позже стало известно, что это была не краска, а искусственная кровь.

Как пишут росСМИ, люди не дали послу возложить венок к мемориалу, он покинул кладбище в сопровождении полиции.

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