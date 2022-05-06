Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива. Об этом сообщает официальная Facebook-страница МИУ.

"Ракетные удары россии по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Цель команды Министерства инфраструктуры в этих условиях – полная либерализация международных грузовых перевозок для решения этой проблемы", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он подчеркнул, что новые правила уже вступили в силу, и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики.

"Благодарен польской стороне за конструктивную работу. В дальнейшем продолжим нашу работу по упрощению грузовых перевозок и созданию максимально простых и понятных правил для перевозчиков необходимых для Украины грузов", - добавил министр инфраструктуры.

По данным МИУ, для безразрешительного въезда на территорию Польши перевозчикам горючего необходимо пройти регистрацию путем заполнения формы. Заполнить форму нужно не позже, чем за сутки до пересечения границы.

Напомним также, что Великобритания отреагировала на запрос Украины о либерализации торговли и объявила об отмене всех пошлин и квот на импорт украинских товаров. По мнению первой вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко, это общий вклад Украины и Британии в борьбу с назревающим в мире глобальным продовольственным кризисом.