Белый дом подтвердил встречу Байдена и Шольца в начале следующего месяца.

Канцлер Германии Олаф Шольц приедет в столицу США Вашингтон 9 февраля, где встретится с американским президентом Джо Байденом.

Информацию о визите подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее данным, лидеры двух стран "подтвердят решительную поддержку Украине, которая защищает свою землю и народ от захватнической войны России".

Кроме этого Шольц и Байдент обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в частности поддержку права Израиля на самооборону и увеличение помощи, а также защиты гражданских в секторе Газа.

Видео дня

"Президент Байден и канцлер Шольц также скоординируют свои позиции накануне саммита НАТО в Вашингтоне", – отметила Жан-Пьер.

Помощь западных партнеров Украине

США до сих пор не могут выделить Киеву очередную финансовую помощь из-за невозможности решить вопрос с защитой границы США и Мексики. Попытки добиться положительного решения по этому поводу пока не увенчались успехом.

При этом 17 января Шольц анонсировал, что военная помощь Германии Украине в этом году составит более 7 млрд евро.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что запланированы большинством партнеров ЕС поставки оружия Украине "слишком маленький" и призвал другие страны увеличить их. Также в СМИ появилась информация о том, что Шольц выразил свое недовольство недостаточной помощью Украине и лично президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Вас также могут заинтересовать новости: