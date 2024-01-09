Он считает, что странам-партнерам по ЕС стоит их увеличить.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал другие страны Европейского Союза оказать большую поддержку Украине в 2024 году.

"Поставки оружия для Украины, запланированные большинством стран-членов ЕС на сегодняшний день, в любом случае слишком малы. Поэтому я призываю наших союзников в Европейском союзе также активизировать свои усилия в пользу Украины", - заявил он после встречи с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Берлине, пишет газета Handelsblatt.

По его словам, Германия на втором месте после США по оказанию помощи Украине: на поставку оружия в 2024 году выделено 8 миллиардов евро, а на гуманитарную и финансовую помощь - "миллиарды".

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"Одного немецкого вклада недостаточно, чтобы гарантировать безопасность Украины", - подчеркнул канцлер.

Помощь Украине от Германии: что известно

Прошлым летом в Министерстве финансов ФРГ сообщили, что оказали Украине финансовую помощь на сумму в 1,55 миллиард долларов.

Осенью Der Spiegel писал, что Украина получила от Германии военную помощь на сумму около 5,2 миллиардов евро.

В последний пакет немецкой помощи вошли боеприпасы, грузовики, боевые машины пехоты Marder, ракеты к системам ПВО IRIS-T, радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D и зенитная самоходная артиллерийская установка Skynex.

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