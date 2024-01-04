В частности, Украина получила 10 боевых машин пехоты Marder.

Германия обновила перечень предоставленной Украине военной помощи. В новый пакет вошли боеприпасы, ракеты для систем ПВО, а также зенитная самоходная установка Skynex.

Об этом говорится на сайте правительства Германии. Так, из перечня следует, что Берлин передал Киеву необъявленное количество боеприпасов к танкам Leopard 2 A6.

Также в новый пакет вошли:

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10 боевых машин пехоты Marder;

ракеты к системам ПВО IRIS-T SLM;

две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;

зенитная самоходная артиллерийская установка Skynex;

более 9 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;

два танка для разминирования Wisent 1 и мостоукладчик Beaver;

более 3 тысяч шлемов;

30 систем обнаружения дронов;

10 радаров наземного наблюдения GO12;

10 грузовиков Mercedes-Benz Zetros;

3 тягача HX81 и 1 прицеп к ним;

34 транспортных средства (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

305 штурмовых винтовок MK 556 и 750 тысяч патронов.

Кроме того, было предоставлено более тысячи зимних маскировочных сеток и две тысячи зимних камуфляжных пончо.

Помощь Украине: другие объявления

Великобритания передаст Украине 200 ракет для ПВО. Такое заявление сделал министр обороны страны Грант Шаппс на фоне масштабного российского ракетного удара РФ по украинским городам 29 декабря 2023 года.

27 декабря США объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета помощи на общую сумму 250 млн долларов. Как рассказал госсекретарь США, туда вошли снаряды для противовоздушной обороны, другие компоненты системы противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности, артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм, противотанковые боеприпасы и более 15 миллионов патронов.

3 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что деньги на помощь Украине закончились. И без решения Конгресса относительно запроса на дополнительное финансирование, Вашингтон не сможет поставлять помощь Киеву.

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