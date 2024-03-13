Общая стоимость пакета составляет 300 млн долларов.

Во вторник, 12 марта, администрация американского президента Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи на 300 миллионов долларов. Как пишет CNN, заявление об этом сделал во время брифинга советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"Когда российские войска наступают, а их пушки стреляют, Украине не хватает боеприпасов, чтобы стрелять в ответ. Это стоит территорий. Это стоит жизней. И это стратегически стоит нам, Соединенным Штатам и альянсу НАТО", – подчеркнул он.

В то же время он отметил, что хватит этой помощи ненадолго, возможно, только на "пару недель".

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"Понятно, что этот пакет не вытесняет и не должен откладывать критическую необходимость принятия двухпартийного законопроекта о национальной безопасности", – добавил Салливан.

Помощь Украине: последние новости

В новом пакете помощи от США, по словам Салливана, будут снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS. В то же время в Пентагоне сообщили, что туда войдут ПЗРК Stinger, противотанковые средства, боеприпасы для ПВО, а также снаряды калибра 155 мм.

Кроме того, 12 марта о масштабном пакете помощи Украине объявила Дания. Его стоимость составляет около 2,3 миллиарда крон (более 336 миллионов долларов). Минобороны Дании сообщило, что Украине передадут самоходные артиллерийские установки CAESAR, самоходные 120-мм минометы и боеприпасы к ним.

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