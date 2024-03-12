Общая стоимость пакета составляет более 336 миллионов долларов.

Дания передаст Украине новый пакет военной помощи, который будет включать самоходные артиллерийские установки CAESAR, самоходные 120-мм минометы и боеприпасы к ним. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

"Артиллерийские и минометные системы очень востребованы Украиной. Этим пакетом пожертвований мы делаем значительный вклад в борьбу за свободу Украины в форме как дополнительных артиллерийских систем CAESAR, так и сопутствующих боеприпасов. Пожертвования сделаны в сотрудничестве с нашими союзниками и посылают важный сигнал о том, что мы стоим за Украиной на широком фронте", - сказал министр обороны Троелс Лунд Поульсен.

Отмечается, что это уже 16-й пакет военной помощи для Украины от Дании. Его общая стоимость составляет около 2,3 миллиарда крон, то есть более 336 миллионов долларов. Деньги на оплату этого пакета также предоставили Франция, Эстония и Чехия.

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Западная военная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина может получить первые F-16 не раньше июля, да и то - всего несколько единиц. Отмечается, что истребители уже готовы, а западные инструкторы ждут, но украинские пилоты еще не прибыли на обучение.

Также мы рассказывали, что Чехия может организовать закупку еще 200 тысяч артиллерийских боеприпасов для ВСУ в дополнение к обещанным ранее 800 тысячам единиц.

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