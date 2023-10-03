Миллер заявил, что они разочарованы.

Государственный департамент выразил недовольство тем, что американский Конгресс не принял резолюцию о финансировании помощи Украине.

Заявление официального представителя Госдепа Мэтью Миллера публикует CNN: "Я хотел бы повторить разочарование президента тем, что, несмотря на давнюю и сильную двухпартийную поддержку Украины в ее борьбе с российским вторжением, резолюция о продолжении финансирования, принятая Конгрессом в субботу, не включает крайне необходимую помощь".

По его словам, хоть США и могут поддерживать способность украинцев защищать себя, они исчерпали значительную часть существующего финансирования помощи в области безопасности.

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Штаты и дальше смогут отправлять оборудование из собственных запасов в соответствии с президентскими полномочиями по сокращению численности личного состава, однако финансирование в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины и системы иностранных военных продаж будет исчерпано.

"Если мы позволим авторитаристам вроде президента Путина делать все, что они хотят, с другими суверенными странами, то весь устав ООН будет перечеркнут, и мы окажемся в мире, где подобная агрессия может происходить где угодно и когда угодно. Это будет гораздо дороже для американского народа и гораздо опаснее для него", - добавил Миллер.

Временный бюджет США и помощь Украине

Напомним, 30 сентября обе палаты Конгресса приняли резолюцию о временном финансировании правительства, в которой не включена помощь Украине.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что паниковать из-за этого не стоит, поскольку вскоре будет принят полноценный бюджет.

Американский президент Джо Байден заявил, что им нельзя допустить остановку поддержки Украины, а глава Пентагона Ллойд Остин призвал увеличить финансирование.

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