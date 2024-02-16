Евросоюзу придется консолидироваться и действовать стратегически.

Европейский Союз должен будет удвоить военную помощь Украине, если поддержка США останется заблокированной, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки немецкой исследовательской группы.

"Будущее военной помощи из Вашингтона остается крайне неопределенным, поэтому поддержка со стороны ЕС остается единственным важным вариантом для Киева в борьбе с крупномасштабным вторжением России", - считают исследователи.

Напоминается, что последние оставшиеся средства на военную помощь США были исчерпаны к концу 2023 года. Хотя Сенат США на этой неделе одобрил дополнительное финансирование Украины, этот закон сталкивается с огромными препятствиями в Палате представителей, контролируемой республиканцами. Потому помощь от стран ЕС сейчас остается едва ли не единственной надеждой для Украины.

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"Это вызов, но в конечном итоге вопрос политической воли. Страны ЕС являются одними из самых богатых в мире, и до сих пор они не потратили даже 1% своего ВВП на поддержку Украины", - заявил директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш.

В Bloomberg акцентировали, что Евросоюзу придется консолидироваться и действовать стратегически, как никогда раньше, и "это страшно".

"Если Палата представителей США заблокирует пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов, это сделает Европу единственной надеждой Украины на получение поддержки, необходимой ей для своей защиты. Это ужасное положение для любой страны, и то, как действовать, должно стать главной темой для представителей министерств обороны на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности", - пишет издание.

Указывается, что последствия блокирования помощи от США проявляются на поле боя в Украине:

"Украинские артиллеристы вынуждены нормировать боеприпасы для своих артиллерийских орудий. Потери россиян на метр продвижения остаются ужасающими, но они продвигаются".

Отмечается, что полагаться на Европу в борьбе с угрозой безопасности со стороны России не невозможно, но это потребует "сочетания безотлагательности, прагматизма и стратегической решительности, которую блок никогда раньше не мог продемонстрировать".

Помощь Украине от США - актуальное

Как писал УНИАН, Палата представителей США после дискуссий по законопроекту о финансовой помощь Украине, Израиля и Тайваня, решила уйти на перерыв до 28 февраля. Важный документ конгрессмены так и не приняли.

Сообщалось, что Палата представителей вернется к рассмотрению помощи Украине аж в конце февраля.

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