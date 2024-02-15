За кулисами законодатели обеих партий пытаются найти альтернативный подход, чтобы как можно скорее получить еще один пакет помощи.

Отказ лидеров Республиканской партии США организовать голосование по помощи Украине подпитывает новые усилия законодателей обеих партий по поиску жизнеспособного "плана Б", чтобы помочь союзнику США, находящемуся в состоянии войны, отразить вторжение России на фоне сокращения поставок оружия. Об этом пишет The Hill.

Издание напоминает, что на этой неделе Сенат одобрил пакет иностранной помощи, который предусматривает помощь Украине, Израилю и другим зарубежным союзникам, но спикер Майк Джонсон быстро отклонил его, заявив, что Конгрессу не следует рассматривать международные проблемы, не разрешив кризис в США, связанный с мексиканской границей.

"Однако за кулисами законодатели обеих партий пытаются найти альтернативный подход, чтобы как можно скорее получить еще один пакет помощи Украине от президента Байдена, даже если это означает обход Джонсона", - отмечают авторы материала.

Тем не менее, Джонсон заявил, что поддерживает увеличение помощи Украине, а также другие элементы сенатского законопроекта.

"И петиция об увольнении обеспечила бы ему некоторую форму политического прикрытия: иностранная помощь поступала бы в зал без него, потенциально изолируя его от любой негативной реакции со стороны Трампа или тех консерваторов Палаты представителей, которые могли бы попытаться убрать его голос", - говорится в статье.

По словам журналистов, многие из умеренных республиканцев, считающихся наиболее податливыми для петиции об увольнении, отказываются от идеи обойти руководство — "по крайней мере на данный момент".

"Однако лидеры демократов уже выливают холодную воду на любую альтернативу сенатскому пакету, подчеркивая, что предложение будет принято подавляющей поддержкой — если бы только оно могло дойти до зала", - резюмируют журналисты.

Помощь США Украине - последние новости

Президент США Джо Байден имеет полномочия даже завтра отправить Украине миллионы снарядов. Как пишет Forbes, для этого существует бюрократически сложный, но абсолютно законный способ.

Во вторник, 13 февраля, Сенат США окончательно поддержал пакетный законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов. Теперь законопроект, предусматривающий помощь Киеву в размере более 60 млрд долларов, должны направить в Палату представителей.

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