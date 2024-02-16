Разбирательство продолжится аж в конце февраля.

Палата представителей США после дискуссий по законопроекту о финансовой помощь Украине, Израиля и Тайваня, решила уйти на перерыв до 28 февраля. Важный документ конгрессмены так и не приняли

Как пишет "Голос Америки", Палата представителей вернется к рассмотрению помощи Украине аж в конце февраля.

Отмечается, что перед объявлением перерыва, конгрессмены обсуждали, голосовать ли за документ в виде, согласованном Сенатом, или вносить в него поправки.

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Президент США Джо Байден резко раскритиковал решение законодателей уйти на перерыв. В своем Twitter (X) он написал, что отказ проголосовать за законопроект о выделении Украине помощи, которая продолжает противостоять широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ, "не будет забыт".

"Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта", - подчеркнул Байден.

Война в Украине - помощь США

Во вторник, 13 февраля, Сенат США окончательно поддержал пакетный законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню теперь его должна поддержать Палата представителей.

The Hill писал, отказ лидеров Республиканской партии США организовать голосование по помощи Украине подпитывает новые усилия законодателей обеих партий, чтобы найти жизнеспособный "план Б", чтобы помочь союзнику США, находящемуся в состоянии войны, отразить вторжение России на фоне сокращения поставок оружия.

При этом, как информирует Forbes, Байден имеет полномочия даже завтра отправить Украине миллионы снарядов. Это бюрократически сложный, но совершенно законный способ.

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