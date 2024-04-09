Готовность Трампа к такой встрече может свидетельствовать о том, что он может одобрить предоставление Украине дополнительной помощи.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Таким образом британский дипломат намеревался получить поддержку среди членов Республиканской партии, которые блокируют законопроект о помощи Украине. Известно, что Кэмерон стал первым чиновником, который встретился с Трампом после того, как он покинул свой пост президента в 2021 году. Об этом сообщает The Times.

"Накануне поездки на встречу с представителями администрации в Вашингтоне Кэмерон заявил, что пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов будет способствовать росту рынка труда в США", - говорится в материале.

В издании напомнили, что во время того, как Кэмерон был премьер-министром Великобритании в 2016 году, он назвал тогдашнего кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа "раскалывающим общество, глупым и неправильным". После этого он также обвинял Трампа в своих мемуарах в "протекционизме, ксенофобии, мизогинии".

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В The Times отметили, что готовность Трампа к встрече с британским политиком может говорить о том, что он может быть готов санкционировать дополнительную помощь Украине, однако такая встреча позволяет ему показать себя, как важного государственного деятеля.

"Министр иностранных дел находится на пути в Вашингтон, где он проведет переговоры с госсекретарем США Блинкеном, другими представителями администрации Байдена и членами Конгресса. Его переговоры будут сосредоточены на ряде общих приоритетов США и Великобритании, включая обеспечение международной поддержки Украины и установление стабильности на Ближнем Востоке", - сообщили в правительстве Великобритании.

Также в сообщении правительства рассказали и о его встрече с экс-президентом США Трампом во Флориде, которая состоялась в понедельник. Там это объяснили так:

"Это стандартная практика для министров встречаться с оппозиционными кандидатами в рамках их рутинной международной деятельности".

Журналисты отметили, что перед своим визитом в США, Кэмерон сказал, что победа РФ в Украине даст толчок авторитарным режимам во всем мире.

"Успех Украины и поражение Путина являются жизненно важными для американской и европейской безопасности. Это покажет, что агрессия не оплачивается, и что такие страны, как Украина, могут свободно выбирать свое будущее. Альтернатива только поощрит Путина к дальнейшим попыткам перекроить европейские границы силой и будет четко услышана в Пекине, Тегеране и Северной Корее", - предупредил дипломат.

Также Кэмерон заявил, что пакет помощи будет стимулировать американскую экономику, ведь США уже получили хорошие прибыли от своих инвестиций.

"Поддержка Украины со стороны США значительно ослабила военный потенциал общего противника. Россия потеряла половину своей сухопутной боевой мощи, существовавшей до вторжения, и четверть своего Черноморского флота", - подчеркнул министр.

Помощь США для Украины: последние новости

Как сообщало издание Forbes, из-за задержки помощи от США российские штурмовики приближаются к линии фронта и могут атаковать украинские позиции ракетами малой дальности, а не 25-мильными планерными бомбами. Журналисты напомнили, как во время ожесточенных боев вблизи Часового Яра четыре штурмовика Су-25 ВВС РФ обстреливают украинские позиции на низкой высоте с расстояния всего лишь нескольких метров от них.

Также председатель Комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер заявил, что российская пропаганда "заразила" Конгресс и затрудняет помощь Украине.

"Это абсолютная правда. Мы видим, что Россия пытается замаскировать сообщения, которые являются антиукраинскими и пророссийскими, некоторые из которых мы даже слышим в Палате представителей", - объяснил он.

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