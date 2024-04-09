По словам бывшего спецпредставителя Госдепа, большинство из обеих партий Палаты представителей США поддерживают выделение помощи Украине.

Помощь Украине от США составит 61 млрд долларов и будет одобрена уже в апреле. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

"Я верю, что она будет одобрена в этом месяце. Мы хотим достичь этого, а потом проводить президентские выборы", – пояснил Волкер.

Он также отметил, что 80% из обеих партий Палаты представителей США поддерживают выделение помощи Украине. И если этот вопрос вынесут на рассмотрение – его поддержат от 300 до 350 избранников. Волкер также сказал, что накануне спикер Палаты представителей высказал три варианта выделения помочь Украине.

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"Один из них – конфискация российских активов, которые сейчас заморожены. Это хорошая идея. Второе – снятие ограничений на экспорт сжиженного природного газа из США, что позволило бы снизить коммерческие цены на энергоносители и составить конкуренцию российскому газу. И третья идея заключалась в том, что часть помощи должна была быть предоставлена Украине в виде кредитов, а не только грантов", – рассказал Волкер.

По его словам, для выделения части помощи Украине в виде кредита не потребует повторного голосования или внесения нового законопроекта. Стоит лишь внести правку в действующий.

Он также добавил, что речь может идти о 45 миллиардах военной помощи в виде гранта и 16 миллиардах экономической помощи в виде кредита.

"Но мне также хотелось бы увидеть новое законодательство, которое позволяет ленд-лиз. Потому что это должны быть сотни миллиардов, которые Украина может занять по своему усмотрению", – говорит Волкер.

Стоит отметить, что законопроект о 61 млрд долларов помощи Украине уже утвердил Сенат Конгресса США. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон не выносит его на дальнейшее голосование.

Помощь от США: что известно

Накануне издание The New York Times написало, что без помощи США Украина не сможет сдержать российскую армию. По их словам, большинство американцев понимают и считают, что остановить действия Путина является обязанностью США перед Украиной и американской безопасностью.

По мнению журналистов Forbes, из-за задержки помощи от США штурмовики РФ приближаются к линии фронта. Кроме того, издание утверждает, что дефицит снарядов в Украине является кризисом, который пытаются решить европейские партнеры.

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