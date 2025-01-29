Новое руководство выявило в агентстве ряд действий, которые были направлены на то, чтобы обойти указы Трампа.

Администрация Трампа отправила в отпуск десятки высокопоставленных карьерных чиновников в Агентстве США по международному развитию (USAID), после того как Вашингтон ввел масштабное замораживание американской помощи по всему миру. Напомним, через программу USAID финансируется в том числе закупка оружия для Украины.

Как пишет Reuters, во внутренней служебной записке, разосланной сотрудникам USAID в понедельник вечером, говорится, что новое руководство выявило в агентстве ряд действий, которые "были направлены на то, чтобы обойти исполнительные указы президента и мандат американского народа".

"В результате мы отправили ряд сотрудников USAID в административный отпуск с сохранением полной зарплаты и льгот до дальнейшего уведомления, пока мы не завершим анализ этих действий", - говорится в служебной записке, с которой ознакомилось агентство Reuters.

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В служебной записке не уточняется, сколько человек затронуло это решение, но по данным источников, знакомых с вопросом, речь идет о 57-60 сотрудниках.

По словам двух источников, среди тех, кого отправят в отпуск, - карьерные сотрудники, занимающие руководящие должности почти во всех бюро USAID, расположенных в Вашингтоне, и занимающиеся самыми разными вопросами - от энергетической безопасности до безопасности водных ресурсов, детского образования и цифровых технологий.

США заморозили международную помощь

Ранее Дональд Трамп распорядился приостановить на 90 дней оказание иностранной помощи, чтобы проверить, соответствует ли она его внешнеполитическим приоритетам.

В Пентагоне заверяли, что указ Трампа о приостановлении на 90 дней предоставления международной поддержки не касается программ военной помощи Украине. При этом вскоре стало известно, что USAID также приостановил проекты по поддержке Украины, в том числе программы поддержки школ, предоставление медицинской помощи, включая экстренную помощь матерям и вакцинацию детей.

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