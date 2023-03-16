Таким образом общая сумма военной помощи Украине от Латвии достигнет 370 млн евро.

Латвийская Республика дополнительно выделит Украине военную помощь на 70 миллионов евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после общения с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль. По его словам, государство уже получило от Латвии военной помощи на сумму более 300 миллионов евро.

"С утверждением нового бюджета эта сумма достигнет 370 миллионов евро, или более 1% ВВП Латвии", - сказал он.

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Как Латвия поддерживает Украину

Напомним, что в начале полномасштабной войны президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Россию необходимо изолировать от всего мира и призвал помочь украинцам. Его имя есть на Аллее смелости в Киеве.

Летом Сейм Латвии признал Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм. Также они стали одной из стран, которые не пускают россиян с шенгенскими туристическими визами на свою территорию.

Летом Латвия передала Украине вертолеты, а зимой - зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и БПЛА.

5 января после разговора с президентом Латвии Эгилсом Левитсом президент Владимир Зеленский заявил, что они договорились продолжить сотрудничество в вопросах усиления обороноспособности Украины.

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