На концерте выступили 170 музыкантов, его основная цель – сбор пожертвований для помощи Украине в войне против России.

В Латвии на благотворительном концерте "Посвящение Украине", который состоялся в годовщину российского вторжения 24 февраля, было собрано 385 тысяч евро. Деньги передадут украинской армии.

Как сообщает издание Delfi со ссылкой на организатора концерта Сигне Нигале, на мероприятии выступили 170 музыкантов, среди которых и украинские артисты. Основной целью концерта был сбор пожертвований для помощи Украине в войне против России.

Отмечается, что и музыканты, и творческая группа организаторов приняли участие в проведении концерта бесплатно, а все пожертвования будут переданы украинской армии.

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"У нас не будет второго шанса остановить войну в Украине, у нас не будет второй жизни, у нас не будет второго шанса написать эту страницу истории. Спасибо всем, кто оказывал поддержку и продолжает оказывать. Продолжим собирать средства!" – сказал один из основателей Фонда "Предприниматели за мир" Кристоф Блаус.

Война в Украине: помощь от Латвии

В январе 2023 года Украина получила очередную партию военной помощи от Латвии. Новый пакет содержит зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.

Кроме того, министр финансов Латвии предложил бесплатно передавать Украине конфискованные у пьяных водителей автомобили. Однако для этого надо внести правки в законы.

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