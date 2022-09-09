Открыты две новые таблички.

В присутствии президента Владимира Зеленского, президента Латвийской Республики Эгилса Левитса и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на Аллее смелости отмечены государственные деятели стран-партнеров, которые поддержали Украину во время полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В частности, на Аллее смелости открыты две новые таблички, одна из которых посвящена президенту Латвии Эгилсу Левитсу, а другая – премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, бывшему вице-премьер-министру Польши Ярославу Качинскому, премьер-министру Чехии Петру Фиале и бывшему председателю правительства Словении Янезу Янши.

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"Именно здесь, на Аллее смелости, появляются имена лидеров государств, народы которых с нами с начала и до конца, до победного конца", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что наша страна будет всегда благодарна тем государствам и народам, которые поддержали нас в самые тяжелые времена войны.

Как сообщили в ОП, глава государства отметил, что с первых дней полномасштабного российского вторжения президент Латвии резко осудил действия россиян, назвав их геноцидом украинского народа. Он подчеркивал, что Украина должна получить необходимую помощь для победы над агрессором. Левитс поддержал инициативу по лишению гражданства жителей Латвии, которые одобряют полномасштабное вторжение России в Украину.

Сегодня, во время встречи в Киеве, президент Латвии вручил Зеленскому высшую военную награду Латвийской Республики – орден Виестура. Решение о награждении президента Украины за героическую защиту своей страны, земли, а также за защиту безопасности Европы принял капитул орденов Латвии 1 марта 2022 года.

Премьер-министр Польши в первые дни полномасштабной войны прибыл в Украину. Вместе с ним Киев посетили премьер-министры Чехии и Словении, а также вице-премьер-министр Польши.

"Это был один из самых сложных моментов войны. Когда веры в свою безопасность среди лидеров многих стран еще не было, у нас появилась очень смелая команда", – сказал Зеленский.

Моравецкий неоднократно осуждал российскую агрессию против Украины. Он отмечал, что свободный мир должен и дальше помогать Украине путем поставок оружия и шагами в гуманитарной сфере, а также поддерживал защиту вынужденных переселенцев из нашей страны и санкционную политику в отношении России.

Качиньский резко осудил войну в Украине и выступил за оказание нашему государству всей необходимой помощи.

После нападения России на Украину Фиала и его правительство стали на жесткую позицию в отношении страны-агрессора. Премьер-министр Чехии защищает жесткие антироссийские санкции и поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.

В начале полномасштабной российской агрессии премьер-министр Словении Янез Янша выразил твердую позицию по поддержке нашего государства. С первых дней войны Словения оказывает военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине.

Как сообщал УНИАН, 23 августа Зеленский и президент Республики Польша Анджей Дуда приняли участие в открытии Аллеи смелости на площади Конституции в Киеве.

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