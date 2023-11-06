Сообщается, что организаторы протеста планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час.

Усложнено движение для грузовиков со стороны Польши из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"После 13:00 произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене". Осложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы протеста планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили с грузами безопасности, гуманитарного характера, те, которые перевозят животных, скоропортящиеся продукты.

В ГПСУ просят граждан учесть эту информацию.

В конце октября сообщалось, что польские перевозчики планируют с ноября и до конца года устраивать акции протеста на украинской границе. Тогда причиной этого решения они назвали чрезмерную конкуренцию с украинскими водителями. Забастовка должна была состояться 3 ноября, но его перенесли на 6 ноября.

1 ноября украинская сторона направила в Польшу официальную ноту из-за намерений польских перевозчиков начать забастовку.

Посол Украины в Республике Польша Василий Зварыч отмечал 3 ноября, что все усилия направлены на то, чтобы достичь с перевозчиками определенных компромиссов и объяснить им также, что подавляющее большинство требований, которые они ставят не реалистичны к выполнению.

Зварыч напомнил, что, в частности, требования перевозчиков о восстановлении разрешений на международные автомобильные перевозки для украинских перевозчиков противоречат правовому полю и нашим взаимным обязательствам с ЕС.

По его словам, еще одно требование перевозчиков имеет определенный дискриминационный характер, в частности, это касается определенных преференций при пересечении границы автомобилями на польских регистрационных номерах.

Посол напомнил, что из-за российской вооруженной агрессии есть огромная нагрузка на наземный транспорт, на пункты пропуска.

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