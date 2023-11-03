6 ноября может быть однодневная предупредительная забастовка.

Перенос с 3 на 6 ноября акции польских перевозчиков по блокированию движения грузового транспорта в направлении украинских пунктов пропуска - это уже маленькая победа. Об этом сказал посол Украины в Республике Польша Василий Зварыч.

"Есть также сигналы, что это может быть, так называемый, забастовка. Сейчас все усилия направлены на то, чтобы достичь с перевозчиками определенных компромиссов и объяснить им также, что подавляющее большинство требований, которые они ставят не реалистичны к выполнению", - отметил он в эфире телемарафона.

Зварыч напомнил, что, в частности, требования перевозчиков о восстановлении разрешений на международные автомобильные перевозки для украинских перевозчиков противоречат правовому полю и нашим взаимным обязательствам с ЕС.

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"Хочу напомнить, что у нас действует соглашение с ЕС, которое отменило такие разрешения на двусторонней основе, поэтому и польские, и украинские перевозчики не нуждаются в разрешениях для перевозок по европейским странам, поэтому здесь паритетные основы", - отметил посол.

По его словам, еще одно требование перевозчиков имеет определенный дискриминационный характер, в частности, это касается определенных преференций при пересечении границы автомобилями на польских регистрационных номерах.

"А мы не забываем, что осуществляют международные перевозки также другие страны, в частности, Турция, поэтому мы, к сожалению, не можем удовлетворить эти требования польских перевозчиков", - подчеркнул посол. Он добавил, что будем и дальше пытаться убедить польских перевозчиков в том, что такие методы блокировки границы являются контрпродуктивными.

"Очень хорошо, что польские власти также это понимают и пытаются также убедить польских забастовщиков не блокировать или не ограничивать движение через границу, потому что ситуация и так сложная", - отметил Зварыч.

При этом напомнил, что из-за российской вооруженной агрессии есть огромная нагрузка на наземный транспорт, на пункты пропуска.

"Мы не можем позволить в условиях войны создавать еще какие-то дополнительные препятствия, трудности при ввозе товаров через украинско-польскую государственную границу. Верим, что здравый смысл одержит победу и польские перевозчики прислушаются и будут отстаивать свои интересы другим способом, а не через блокировку", - добавил посол.

Также он отметил, что украинская сторона получила информацию от Министерства инфраструктуры Польши, что они сразу обратились к забастовщикам с просьбой – не блокировать границу. При этом разъяснили им, какие шаги уже предприняты, чтобы помочь польским перевозчикам почувствовать себя увереннее на европейском рынке.

Посол надеется, что удастся прийти к пониманию с польскими перевозчиками, потому что все осознают, что блокирование границы вредят и Украине, и польскому и иностранному бизнесу, поэтому нужно искать пути сотрудничества, а не пытаться усложнить жизнь друг другу.

Протесты польских перевозчиков

Как сообщала вчера Государственная пограничная служба Украины, на границе с Польшей возможное осложнение движения для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков, который может начаться с 3 ноября.

Польские перевозчики намеревались блокировать движение грузового транспорта, следовавшего в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене".

В конце октября сообщалось, что польские перевозчики планируют с ноября и до конца года устраивать акции протеста на украинской границе. Тогда причиной этого решения они назвали чрезмерную конкуренцию с украинскими водителями.

1 ноября украинская сторона направила в Польшу официальную ноту из-за намерений польских перевозчиков начать забастовку.

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