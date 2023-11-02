В ГПСУ просят украинцев учесть эту информацию при планировании поездок.

На границе с Польшей возможно осложнение движения для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Telegram, среди польских перевозчиков планируется длительная акция, которая может начаться с 3 ноября.

"Польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта, который будет следовать в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что осложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд.

В ГПСУ просят украинцев учесть эту информацию при планировании поездок.

Забастовки на границе между Польшей и Украиной: что известно

В конце октября сообщалось, что польские перевозчики планируют с ноября и до конца года устраивать акции протеста на украинской границе. Тогда причиной этого решения они назвали чрезмерную конкуренцию с украинскими водителями. Среди требований польская сторона выдвигает: возврат украинским перевозчикам разрешения; ужесточение для иностранцев правил перевозок по Европейской конференции министров транспорта; сделать невозможным регистрирование компании в Польше, если ее финансы не находятся на территории Евросоюза; отдельную очередь в е-очереди для авто на номерах ЕС; отдельную очередь на границах для пустых фур; доступ к системе "Шлях".

1 ноября украинская сторона направила в Польшу официальную ноту из-за намерений польских перевозчиков начать забастовку. Посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал ограничения движения товаров через границу в условиях полномасштабной войны неуместными, а также добавил, что украинская сторона поддерживает связь с польскими властями.

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