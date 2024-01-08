Польские следователи не делятся данными о передвижении предполагаемых диверсантов по территории Польши, поскольку они могут указать на Украину.

Европейские следователи возмущены поведением Польши и обвиняют ее в саботаже расследования о подрыве российского газопровода "Северный поток".

Страна умышленно скрывает ключевые доказательства по этому делу, так как они могут указать на Украину, считают они. Речь идет о возможном передвижении диверсантов польскими территориями, пишет The Wall Street Journal.

"Европейские следователи уже давно считают, что атака была организована из Украины через Польшу", - пишет издание.

Теперь Европа возлагает надежды, что новое правительство Варшавы заставит польских следователей содействовать расследованию. Некоторые высокопоставленные европейские чиновники заявляют: они рассматривают вероятность, что обратятся с соответствующим запросом непосредственно в офис Дональда Туска (нового премьер-министра Польши), указывает WSJ.

Нити турбопровода "Северный поток" соединяли Россию с Германией через Балтийское море. Их взорвали в сентябре 2022 года. До сих пор не ясно, кто стоял за этой "диверсией", но тогда оказало экономическое давление на Германию и другие страны Европы, стремившихся отказаться от использования российского топлива.

Любой намек на то, что Польша, как член НАТО, может скрывать от союзников информацию об инциденте, имевшим место на территории другой страны-члена Альянса, может существенно подорвать доверие к этой организации.

"Москвой любое поведение Польши, намекающее на возможную причастность к диверсии, может расцениваться как акт агрессии со стороны НАТО", - говорится в материале.

Пока что в рамках соответствующего расследования европейские следователи не предоставили доказательств возможной причастности польского правительства ко взрывам. Также говорят, что даже если некоторые польские чиновники были причастны к "диверсии", об их участии могло не знать высшее руководство Польши.

В то же время попытки польских чиновников "заблокировать" расследование наталкивают на подозрение относительно роли и мотивов Варшавы в подрыве "Северного потока", считают следователи.

Польские прокуроры, которые руководят внутренним расследованием по этому делу, утверждают: они сотрудничают с другими странами в расследовании, однако пока не обнаружено никаких доказательств относительно польской причастности. Со своей стороны пограничная служба и служба внутренней безопасности Польши отказались от комментариев.

Расследование, которое проводилось совместными усилиями Германии, Дании и Швецией, установило, что трубопровод подорвала команда из шести человек. Они были замечены в Балтийском море на яхте "Андромеда". По данным следствия, яхта во время своего путешествия останавливалась в трех странах, включая Польшу. "Андромеда" была арендована в Германии через польскую компанию. Во время расследования на судне нашли следы октагона - той самой взрывчатки, что была найдена на местах подводных взрывов.

По словам следователей, после минирования части трубопровода экипаж пришвартовался в польском балтийском порту Колобжег. Там он простоял сутки. Тогда о подозрительной группе лиц (о 5 мужчинах и 1 женщине) сообщил сотрудник порта полиции. По его словам, представители группы разговаривали на русско-украинском языке.

19 сентября польская пограничная служба проверила членов экипажа, они предъявили паспорта Европейского Союза, и тогда им разрешили продолжить путешествие. Отплыв обратно на север, они установили остальные мины, - вот что утверждают следователи.

Однако Польша не делилась этой информацией до марта 2023 года. Данные согласились предоставить только тогда, когда запрос на них поступил от коллег из Германии. "О пребывании яхты в Польше Берлин узнал в январе от голландской военной разведки, которая получила информацию от кого-то в Украине", - пишет издание.

Тогда ряд польских ведомств отказался предоставить видеозаписи о подозреваемых. Хотя, по данным европейских следователей, экипаж яхты попадал в поле зрения камер наблюдения на протяжении всего времени пребывания в порту Колобжег.

Со стороны Польши готовность к сотрудничеству выявили только 2 ведомства (прокуратура и пограничная служба).

"Чиновники других ведомств, включая Агентство внутренней безопасности ABW, не отвечали на запросы, уклонялись от ответа или предоставляли противоречивую информацию, заявили европейские чиновники", - говорится в материале.

Также Польшу обвиняют в том, что она умышленно путает следствие. К примеру, польские прокуроры утверждали, что на "Андромеде" не было выявлено следов взрывчатки, хотя соответствующая судебно-медицинская экспертиза не проводилась. Также польская служба внутренней безопасности сообщала, что офицеры пограничной службы, проверявшие экипаж яхты, никогда не поднимались на борт судна, но этому заявлению противоречат предыдущие утверждения прокуратуры Польши.

Также польская прокуратура заявляла, что "Андромеда" прибыла в порт Колобжег около 16:00 19 сентября, а затем вышла из порта примерно через 12 часов. Позже следователи выяснили, что на самом деле судно пришвартовалось в 9 утра после ночного путешествия из Дании.

По словам европейских чиновников, немецкие следователи ждали по меньшей мере два месяца, прежде чем добились встречи со своими польскими коллегами в середине мая прошлого года. После встречи у них сложилось впечатление, что поляки просто не желают или не могут сотрудничать.

В сентябре служба внутренней безопасности Польши поделилась с европейскими следователями "сомнительными" разведывательными данными о том, что "Андромеда" была связана со шпионами из России. Тогда там намекнули, что именно РФ стоит за атакой на "Северный поток". Однако некоторые европейские следователи считают это дезинформацией, пишет WSJ.

Польша намекнула на причастность РФ к подрыву Северного потока

В сентябре 2023 немецкое издание Zeit сообщило, что польская секретная служба известила Германию о следующем: часть экипажа яхты "Андромеда" имела гражданство РФ. Соответствующими данными там намекнули, что именно Россия может стоять за подрывами "Северного потока" и "Северного потока-2". Однако тогда в Германии отнеслись к этим данным скептически.

Ранее немецкие СМИ заявляли, что к атаке могло быть причастно высшее военное руководство Украины. В частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В Украине эти данные опровергли.

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